Alasan Pelatih SK Russell KC Rekrut Giancarlo Rodrigues Eks Striker PSM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelatih SK Russell KC, Saiful Bari Titu, menyebut Giancarlo Lopez Rodrigues sebagai rekrutan yang tepat untuk tim asal Bangladesh itu.

Sebagai rekrutan ketiga untuk musim 2020-2021, eks penyerang PSM Makassar itu diharap bisa mengangkat performa SK Russell KC di Liga Bangladesh.

Menurut Saiful Bari Titu, Giancarlo Rodrigues memiliki kemampuan pada kedua kakinya.

Kemudian ditopang dengan postur tubuh tinggi yang pas untuk seorang striker dalam duel-duel udara.

"Dia tampaknya menjadi tipikal nomor sembilan. Kedua kakinya mulus dan ada keuntungan dari ketinggian. Secara keseluruhan, kami telah mendapatkan striker sesuai permintaan kami, sekarang sisanya menunggu untuk dilihat di lapangan," ucapnya dikutip dari salah satu media Bangladesh, kalerkantho.com.

Susul Hussein Eldor

Setelah ditinggal Hussein Eldor, PSM Makassar kembali melepas salah satu pemain asingnya, Giancarlo Rodrigues.

Pemain asal Brazil ini menyepakati kontrak baru bersama salah satu klub asal Bangladesh, SK Russell KC.

Kepindahan Giancarlo Rodrigues terkonfirmasi melalui unggahan di akun facebook resmi SK Russell KC, Sabtu (12/12/2020) lalu.

"Transfer News: Giancarlo Lopez Rodrigues, Nationality: Brazil, Position: Center Forward, confirms SK Russell KC Ltd as their 3rd signing of the session 2020-2021," tulis akun facebook SK Russell KC.