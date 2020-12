Toraja Utara Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, kembali meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM di Hotel Claro Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/12/2020).

Penghargaan diterima tahun 2020 ini sudah yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017, 2018 dan 2019-2020.

Diterima Sekda Toraja Utara, Rede Roni Bare dari Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-72 dengan tema ‘Recover Better Start Up for Human Rights’.

Acara diikuti Kakanwil Kemenhukam Sulsel yang diikuti secara nasional melalui live streaming tersambung ke Istana Negara dan beberapa Kementrian.

Penghargaan diterima Pemkab Toraja Utara melalui penilaian kepedulian hak asasi manusia atas bidang kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan perumahan dan lingkungan berkelanjutan.

“Kabupaten Toraja Utara salah satu dari 14 daerah di Sulsel menerima penghargaan ini,” ucap Rede Roni.

Rede Roni mengapresiasi kerja keras bagian Hukum Setda yang telah berkolaborasi dengan OPD terkait pada kepedulian Hak Asasi Manusia.

“Saya berharap meneruskan berbagai upaya untuk menegakkan HAM, serta OPD/dinas tetap bergandengan tangan mempertahankan prestasi ini dengan perbaikan point yang mendasar,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Toraja Utara, Kabag Hukum Neti Palin, Sekertaris Diskominfo-SP Anugrah Yaya Rundupadang, Kasubag Bantuan Hukum Oktovianus Pagappong Lobo. (*)

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17