TERBARU Genshin Impact V1.2: Tips dari miHoYo bagi Para Player & Ada Hadirkan Baru Dragonspine

TRIBUN-TIMUR.COM,- Genshin Impact versi 1.2 bertema "The Chalk Prince and the Dragon" akan segera hadir.

Update Genshin Impact versi 1.2 peta baru Dragonspine akan hadir pada tanggal 23 Desember.

Dragonspine adalah wilayah pegunungan beku di selatan Mondstadt dan hanya sedikit orang berani menginjakkan kaki di sini.

Dragonspine merupakan satu dari beberapa area paling tidak ramah di Teyvat.

Acara Musiman update Genshin Impact V1.2 (blog.playstation.com)

Menjelajahi Dragonspine tidak akan seperti berjalan-jalan di taman.

Untuk membantu para player menjelajah map baru yang ada di Genshin Impact V1.2, Tim pengembang melalui Blog Playstation merilis beberap tips yang harus diperhatikan.

Di Dragonspine, player akan dapat menjelajahi lingkungan imersif baru yang penuh dengan makhluk baru, misteri, harta karun, dan bahaya untuk ditemukan.

Player bisa memilih untuk menyelidiki daerah tersebut dengan alkemis jenius Mondstadt, Albedo selama acara musiman.

Selain itu juga bisa menjelajahi gunung dan menemukan setiap inci pegunungan dan rahasia yang ada, atau sekadar mengasah keterampilan bertahan hidup.

Sekilas tentang Dragonspine

Daerah ini tertutup oleh salju sepanjang tahun.