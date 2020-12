Kasus HRS, Ini Pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran 'Is Now or Never, Kita Harus Menang!'

Sosok Fadil Imran, Jenderal Asal Makassar Bakal Tangkap Rizieq Shihab ini pernyataan Kapolda Metro Jaya ke Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dkk

TRIBUN-TIMUR.COM - Polda Metro Jaya sudah menetapkan 6 tersangka kasus kerumunan UU Karantina Kesehatan dan kasus penghasutan terhadap pengurus Front Pembela Islam FPI Habib Rizieq Shihab.

IB FPI Habib Rizieq Shihab atau HRS juga termasuk yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dua sangkaan pasal kerumunan dan penghasutan.

Saat silaturahmi dengan awak media, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kembali menegaskan komitmen polisi untuk penegakan hukum.

Juga status tersangka ini akan disusul dengan penangkapan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan tidak boleh ada satu pun kelompok yang merasa dirinya ada di atas negara.

"Marwah negara ini harus kita jaga, ya polisi, TNI, kita semua yang cinta bangsa ini yang menjaganya begitu," kata Fadil saat silaturahmi dengan wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12/2020).

Sebagai Kapolda, Fadil tidak ingin mendiamkan orang-orang seperti preman, bandar narkoba yang setiap hari mengancam hingga memfitnah.

"Ini Kapolda kok, is now or never. Kalau kita harus menang menghadapi yang perilaku-perilaku yang seperti ini ya, marwah negara ini harus kita jaga," katanya.

Fadil pun memohon seluruh pihak agar membantu visi membangun Jakarta yang aman dan sehat. Sebab ia menilai, jika Jakarta sebagai ibu kota aman dan dan sehat, maka Indonesia akan kuat.