Ground Breaking Delft Apartemen CitraLand City Losari Makassar Diresmikan Direktur Ciputra Grup

TRIBUN-TIMUR.COM- CitraLand City Losari Makassar menggelar Ground Breaking Delft Apartemen dan Shop Office.

Acara ini digelar di New Marketing Office CitraLand City Losari Makassar Jl CitraLand Boulevard No 6, Panambungan, Sabtu (12/12/2020).



Tak hanya digelar secara offline, namun juga online dengan melibatkan para general manager yang ada di luar kota.

Sehingga dapat disaksikan melalui virtual Zoom.

Meski digelar di dalam gedung, namun para tamu undangan dapat menyaksikan suasana luar dari laporan langsung di area pembangunan Delft Apartemen dan Shop Office.

Mereka yang hadir dari beberapa perwakilan, seperti perbankan, broker dan kontraktor, juga perwakilan Department Ciputra Group Wilayah Makassar.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KSO Ciputra Yasmin, Adityawarman Kouwagam yang diwakili mengungkapkan bahwak proses pembangunan Delft Apartemen dan Shop Office ini menjadi komitmen bersama untuk memberikan sarana terbaik pada konsumen.

"Ini wujud komitmen kami. Kami tetap dapat memenuhi ekspektasi meski di tengah pandemi," tuturnya.

Ia pun juga menyampaikan komitmen tersebut mendorong perusahan yang bergelut dibidang property terbesar di Indonesia ini untuk terus berdedikasi memajukan kota ekspansi unit Ciputra.

"Tentunya, ini akan menjadi ikon baru di Kota Makassar, di mana nantinya pusat perekonomian dan bisnis ada di sini. Sehingga tak perlu ragu untuk berinvestasi," jelasnya.

Setelah sambutan tersebut, proses Ground Breaking Delft Apartemen dan Shop Office pun diresmikan.

Mereka yang meresmikan yakni Direktur Ciputra Grup, Denny Bernardus, Wakil Ketua KSO Ciputra Yasmin, Adityawarman Kouwagam yang diwakili, Perwakilan PT Yasmin Bumi Asri, Adi Pradana Kouwagam, General Manager CitraLand City Losari Makassar, Hendra Wahyuwadi, Vice Chairman Ciputra School of Business, Winarto Poernomo, Direktur CV Standard Pile, Jhonny Laurens, dan Head Marketing and Admission Ciputra School of Business, Cicilia Dewi.

Peresmiannya ditandai dengan dimasukkannya tiang panca pada pondasi tiang diiringi bunyi sirine yang ditekan oleh mereka yang meresmikan.

Tak hanya itu saja, acara semakin meriah dengan sederet doorprize dan giveaway yang dibagikan untuk para pemenang undian.

Mulai dari coffee maker, sepeda lipat, speaker JBL, smart watch, airfryer, dan masih banyak lagi.