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BOCORAN Free Fire Berkolaborasi Anime One Punch Man, Cristiano Ronaldo di Operation Chrono

Setelah Cristiano Ronaldo di Operation Chrono Free Fire kabarnya akan berkolaborasi dengan anime One Punch Man

zoom-inlihat foto BOCORAN Free Fire Berkolaborasi Anime One Punch Man, Cristiano Ronaldo di Operation Chrono
FF News
Free Fire disebut kolaborasi dengan Anime One Punch Man 

TRIBUN-TIMUR.COM,- Free Fire kembali berkolaborasi.

Sebelumnya dengan pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo di Operation Chrono.

Cristiano Ronaldo hadir dalam operation Chrono.

GIliran Anime Anime One Punch Man.

Dikutip dari Free FIre news dalam waktu dekat Free Fire akan berkolaborasi dengan One Punch Man.

Namun hingga saat ini, Free Fire belum mengumumkan kolaborasi tersebut. 

Namun tanda-tanda keduanya berkolaborasi sudah terlihat.

Dari Emote di Free Fire, skin pack, skin senjata, dll.

Salah satu dari banyak item dalam kemitraan ini adalah dinding gel yang disebut Dinding Gel - Kepala Botak.

Di dinding gel baru tercetak karakter Saitama, salah satu protagonis dari anime One Punch Man.

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Tags
Free Fire
One Punch Man
Anime One Punch Man
Cristiano Ronaldo
Operation Chrono
M2 Mobile Legends
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Editor: Munawwarah Ahmad
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