Free Fire
BOCORAN Free Fire Berkolaborasi Anime One Punch Man, Cristiano Ronaldo di Operation Chrono
Setelah Cristiano Ronaldo di Operation Chrono Free Fire kabarnya akan berkolaborasi dengan anime One Punch Man
FF News
Free Fire disebut kolaborasi dengan Anime One Punch Man
TRIBUN-TIMUR.COM,- Free Fire kembali berkolaborasi.
Sebelumnya dengan pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo di Operation Chrono.
Cristiano Ronaldo hadir dalam operation Chrono.
GIliran Anime Anime One Punch Man.
Dikutip dari Free FIre news dalam waktu dekat Free Fire akan berkolaborasi dengan One Punch Man.
Namun hingga saat ini, Free Fire belum mengumumkan kolaborasi tersebut.
Namun tanda-tanda keduanya berkolaborasi sudah terlihat.
Dari Emote di Free Fire, skin pack, skin senjata, dll.
Salah satu dari banyak item dalam kemitraan ini adalah dinding gel yang disebut Dinding Gel - Kepala Botak.
Di dinding gel baru tercetak karakter Saitama, salah satu protagonis dari anime One Punch Man.
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Editor: Munawwarah Ahmad