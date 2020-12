Andi Ichi Sampaikan Selamat ke Husler-Budiman, Untuk RIO: Ingat Selalu Pesan Bapak

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta memberikan selamat kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut 1, Thoriq Husler-Budiman.

Andi Ichi sapaan Andi Fauziah adalah kakak kandung calon Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut 2, Andi Muh Rio Patiwiri (RIO).

"Selamat Bapak Ir. H.Muhammad Thoriq Husler dan Bapak H. Drs. Budiman, M.Pd TERPILIH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2021-2026," kata Ichi lewat akun facebooknya, Ichi Fauziah, Kamis (10/12/2020).

Seperti diketahui, Script Survey Indonesia (SSI) telah merampungkan hasil hitung cepat atau quick count pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Rabu (9/12/2020) malam.

Hasilnya, paslon nomor urut 1, Thoriq Husler-Budiman meraih 52.76 persen dan IBAS-RIO 47.24 persen. Data masuk sudah 100 persen.

Pada quick count Celebes Research Center (CRC) paslon nomor urut 1, Husler-Budiman unggul dengan meraih 52.36 persen dan IBAS-RIO 47.64 persen. Dimana data masuk 100 persen.

Lewat akun facebooknya juga, Andi Ichi memberikan pesan semangat kepada Andi Rio yang kalah versi quick count dari Husler-Budiman.

"You did it well, adekkkkk Ryo Muhammad

Hasilnya cuman 2, menang ato kalah.

Kekalahanmu dalam kontestasi politik kali ini bukan akhir dari segalanya. Tetap semangatttttt, ingat selalu pesannya Bapa buat kita berdua, “Jaga amanah leluhur yang selalu berbuat kebaikan untuk orang banyak.”

Jangan takut dihina. jangan takut dicibir, tidak usah malu dengan keadaan saat ini. in shaa Allah ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Apapun keadaanmu, separuh jiwaku tetap ada sama kau. Ok, BoSSku ...

Silahkan bersedih. tapi jangan lama-lama, ke mana pun kau pergi, BUMI BATARA GURU selalu menunggumu.

Love U to the moon and back," tulis Andi Ichi.

Unggahan Ichi ini pun dikomentari sejumlah netizen.