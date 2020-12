Kenali Tanda-tanda Pembengkakan Jantung yang Disebut Jadi Penyebab Melisha Indonesian Idol Meninggal 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Salah satu kontestan yang bernama Melisha Sidabutar meninggal dunia pada Selasa (8/12/2020).

Kabar duka kepergian Melisha datang dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol.

Dalam keterangan foto yang ditulis, keluarga besar Indonesian Idol turut berduka.

Begitu juga Instagram resmi Indonesian Idol memasang foto Melisa Sidabutar dengan nuansa hitam putih.

"Beautiful soul is never forgotten, Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya "Melisha Sidabutar" Kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason. Rest In Peace @melishapricilla,” tulis Instagram resmi Indonesian Idol dikutip Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Juri Indonesian Idol Ucapkan Duka,Judika Ungkap Momen Nyanyi Bareng Melisha Sidabutar yang Meninggal (istimewa)

Kabar duka ini disampaikan tetangga sekaligus teman Melisha yang bernama Ellysia Belinda di Instagram Storynya.

Ia menceritakan awalnya Melisa merasa badannya lemas sejak kemarin hingga pagi hari.

Namun, Melisha menolak untuk dibawa ke rumah sakt karena khawatir tertular covid-19.

Kian hari kondisi Melisha semakin memburuk hingga badannya sangat lemas.