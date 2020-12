Tampil Gemilang, Caoimhin Kelleher Ancam Geser Posisi 'si Tukang Blunder' di Liverpool

TRIBUN-TIMUR.COM - Caoimhin Kelleher mengancam posisi Adrian sebagai kiper kedua Liverpool.

Adrian seringkali dijuluki sebagai tukang blunder di Liverpool.

Selama ini, Caoimhin Kelleher berstatus sebagai kiper ketiga Liverpool.

Nama Caoimhin Kelleher tiba-tiba muncul ke permukaan setelah berhasil tampil impresif di dua pertandingan bersama Liverpool.

Dikutip BolaSport.com dari Squawka Football, Kelleher mencatatkan dua cleansheet pada laga debutnya di Liga Inggris dan Liga Champions.

Caoimhín Kelleher has now kept a clean sheet on his Champions League debut and Premier League debut for Liverpool.

Kiper berusia 22 tahun itu tampil secara penuh menggantikan Alisson Becker yang dibekap cedera.

Kemudian, dia kembali melakukan hal serupa ketika membantu The Reds menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers dalam laga pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (6/12/2020) waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Dalam laga debutnya di Liga Inggris itu, Kelleher tercatat melakukan 3 penyelamatan.

Kegemilangan Kelleher menjadi alarm berbahaya bagi Adrian.