Promo Starbucks 2 Minuman Hanya Rp 58 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo Starbucks Grande Deals diperpanjang hingga 10 Desember 2020.

Jadi kalian masih punya kesempatan untuk memanfaatkan promonya.

Apalagi jika memang pecinta minuman manis.

Grande Deals merupakan promo yang menyajikan 2 minuman ukuran grande dengan harga spesial mulai dari Rp 58 ribu, jadi dengan harga spesial Anda bisa saling berbagi dengan teman ataupun keluarga.

Ada 5 paket minuman Starbucks yang ditawarkan, pertama 2 minuman Java Chip Frappucino.

Kedua ada 2 minuman Asian Dolce Latte, ketiga 2 minuman Signature Chocolate, keempat 2 minuman Green Tea Latte, dan yang terakhir ada 2 minuman Caramel Macchiato.

Ditemui salah satu Cashier Starbucks Andreas, mengatakan, jika promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

"Promo Grande Deals hanya berlaku untuk pembelian instore dine in, drive thru dan take away, promonya tidak berlaku melalui delivery," ujarnya saat ditemui tribun-timur.com, Selasa (08/12/2020).

Andereas juga menambahkan bahwa promo diskon tidak berlaku untuk additional. (*)