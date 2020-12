Pep Guardiola Ciptakan Rekor 'Aneh' Manchester City Menang 2-0 atas Fulham di Kandang Sendiri

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menciptakan rekor pribadi yang 'aneh'.

Ia menantang Fulham dalam matchday ke-10 Liga Inggris 2020-2021.

Manchester City memetik kemenangan 2-0 atas Fulham di kandang sendiri, Etihad Stadium, Sabtu (5/12/2020).

Laga ini bersejarah buat Pep Guardiola karena menjadi pertandingannya ke-700 sebagai pelatih.

Di sisi lain, duel kontra Fulham juga mengukir rekor unik karena ini jadi kali pertama Pep tak menggunakan jatah pergantian pemain dalam satu pertandingan liga.

1 - For the first time in 416 games as a manager in the top five European leagues (Barcelona, Bayern Munich and Manchester City), Pep Guardiola didn't use a single substitute in a league game.