LINK Live Streaming Sampdoria vs AC Milan di Liga Italia, Ibrahimovic Absen, Nonton RCTI Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut Link Live Streaming Sampdoria vs AC Milan di Liga Italia.

Lagi ini jadi Momen jaga Klasemen Liga Italia dari Juventus.

Dalam laga malam ini, AC Milan wajib menang untuk terus menjaga jarak dengan Inter Milan dan Juventus di papan Klasemen Liga Italia.

Inter Milan dan Juventus sudah sukses merengkuh 3 poin di pertandingan pekan 12 dan berhasil memperpendek jarak poin dengan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan.

Namun, AC Milan menghadapi sedikit tantangan saat melawan Sampdoria malam ini. Mereka masih belum bisa diperkuat Zaltan.

Zlatan masih absen karena mengalami cedera. Padahal tak sedikit pihak yang menganggap dibalik moncernya performa AC Milan selama ini lantaran adanya sosok Ibrahimovic.