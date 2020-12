Cara Buat Vanilla Latte, Minuman Kesukaan Couple Jeong Sa-ha dan Chul-san di Drakor Start-Up 

TRIBUNTIMURWIKI. COM - Drama Korea tak hanya alurnya saja yang menarik.

Namun, setiap drama menampilkan ciri khasnya tersendiri.

Mulai dari karakter hingga santapan dalam drama tersebut.

Terbaru, salah Drakor yang saat ini ramai diperbincangkan yakni Start-up.

Tak hanya kisahnya saja yang menarik, namun juga karakter dalam setiap tokohnya.

Misalnya saja, Jeong Sa-ha dan Chul-san yang begitu doyan dengan Vanilla latte dalam drama Korea Start-Up terlihat.

Dilansir dari Kompas.com, terlihat ketika pada episode 14, saat Chul-san pura-pura tak sengaja bertemu dengan Jeong Sa-ha dan berakhir dengan mengobrol di kafe.

Keduanya kompak memesan vanilla latte.

Selain itu pada satu adegan di episode 12 Jeong Sa-ha sengaja memanfaatkan promo Buy One Get One di kafe untuk membeli vanilla latte.

Minuman ini ternyata tak sulit saat dibuat di rumah. Menurut resep dari FoodPlace begini cara membuat vanilla latte :