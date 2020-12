35 Ribu Netizen Jadi Saksi Peluncuran All New Honda Scoopy

Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Ambon dengan bangga menggelar virtual launching All New Honda Scoopy generasi terbaru pada Sabtu, 5 Desember 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Ambon dengan bangga menggelar virtual launching All New Honda Scoopy generasi terbaru pada Sabtu, 5 Desember 2020.

Kegiatan yang ditayangkan secara live di official Instagram, Facebook, Youtube Hondajagoanku ini diikuti secara virtual oleh lebih dari 35.000 netizen.

Selain official account Hondajagoanku, moment gelaran virtual launching juga disiarkan langsung melalui official Instagram PSM Makassar, serta selebgram Tuming Abu.

Pada gelaran ini Asmo Sulsel mengajak Bro and Sist pecinta sepeda motor Honda untuk mengikuti berbagai rangkaian acara menarik, serta menyaksikan prosesi launching sebagai penanda resminya All New Honda Scoopy meluncur di Sulawesi hingga Ambon.

Acara dibuka dengan penampilan guest star Kapal Udara, lalu di meriahkan oleh Tuming Abu serta sesi talkshow inspiratif bersama selebgram Wiwid Wahida dan pemain PSM Asnawi Mangkualam.

Membahas cara anak muda mewujudkan passion yang dimiliki, dapat menjadi bekal netizen untuk menjadi pribadi yang lebih ekspresif dan siap menjadi trendsetter.

Acara semakin meriah saat sesi unfilling produk All New Scoopy yang diresmikan secara langsung oleh jajaran management Astra Motor Sulawesi Selatan.

Kepala wilayah Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno, mengatakan melalui gelaran virtual launching ini, akhirnya All New Scoopy resmi dipasarkan di Sulawesi hingga Ambon.

Kehadiran New Scoopy ini diharap dapat menjadi inspirasi generasi muda untuk lebih berani berekspresi dan berkreasi sesuai dengan karakter mereka melalui karakter Scoopy yang unik dan fashionable.

“lDengan diresmikannya New Scoopy generasi terbaru, kami optimis akan semakin mempertegas eksistensi skutik fashionable ini di hati masyarakat. Semoga New Scoopy bisa menambah pilihan konsumen dalam memilih sepeda motor terbaik Honda. Honda, motornya para Jagoan!”, ujar Thamsir, Senin (7/12/2020).

Tidak hanya virtual launching, Asmo Sulsel juga menghadirkan Honda Virtual Exhibition untuk memberi kemudahan konsumen dalam memiliki sepeda motor Honda.

Honda virtual exhibition merupakan inovasi Astra Motor untuk para konsumen setia Honda agar mudah membeli motor secara online.

Melalui Virtual Exibition yang dapat di akses pada link www.hondajagoanku-expo.com, konsumen akan merasakan sensasi mengunjungi pameran motor Honda secara virtual, bisa dilakukan dari mana dan kapan saja.

Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan beragagam promo serta hadiah menarik yang ditawarkan pada website www.hondajagoanku-expo.com.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian