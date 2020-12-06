Liga Inggris
NONTON TV ONLINE West Ham vs Man United di Liga Inggris, Edinson Cavani Main, Marcus Rashford Absen
Duel Liga Inggris antara West Ham vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 00.30 WIB.
TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton TV Online Live Streaming West Ham vs Man United di Liga Inggris, Edinson Cavani Main, Marcus Rashford Absen
Live Streaming West Ham vs Man United di laga lanjutan Liga Inggris, Minggu (6/12/2020) WIB via Live Streaming Mola TV.
Manchester United akan diperkuat Edinson Cavani, namun disisi lain Marcus Rashford absen dalam laga ini.
Duel Liga Inggris antara West Ham vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 00.30 WIB.
Link Live Streaming West Ham vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini.
Duel West Ham vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV
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Setan Merah, julukan Manchester United, berpotensi tampil di kandang West Ham tanpa striker andalan mereka, Marcus Rashford.
Rashford diragukan bisa tampil membela Manchester United lantaran mengalami masalah bahu yang mengganggu penampilannya.
Sejatinya, masalah bahu Marcus Rashford muncul kala Manchester United bertanding melawan Everton tiga pekan lalu di pentas Liga Inggris.
Cedera bahu itu juga membuat Rashford tak tampil membela Timnas Inggris.
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