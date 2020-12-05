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BOCORAN Duta Besar Chrono FF Katanya Christiano Ronaldo CR7, Cek Foto Ini Lengkap Cara Dapat Skin

Menariknya jika berhasil menebak siapa Duta Besar Chrono FF, player akan mendapatkan skin gratis Baseball Cyber Swing. 

zoom-inlihat foto BOCORAN Duta Besar Chrono FF Katanya Christiano Ronaldo CR7, Cek Foto Ini Lengkap Cara Dapat Skin
Instagram @freefirebgid
siapa sang Duta Besar Chrono FF 

TRIBUN-TIMUR.COM,- Siapa duta besar Chorono FF Free Fire?

Banyak yang menebak duta besar Chrono FF adalah Christiano Ronaldo atau CR7.

Benarkah CR7?

Cek foto berikut ini untuk memastikan duta besar Chrono FF adalah CR7.

Free Fire sedang mengadakan event besar. 

Menawarkan kode Jigsaw Free Fire untuk menebak siapa Duta Besar Chrono Free Fire FF.

Menariknya jika berhasil menebak siapa Duta Besar Chrono FF, player akan mendapatkan skin gratis Baseball Cyber Swing. 

Lalu bagaimana cara dapat skin gratis Baseball Cyber Swing?

Berikut selengkapnya. 

Penggemar penasaran Siapa Duta Besar Chrono FF? Berikut Bocoran Yang Mana Jawaban Asli Duta Besar Chrono FF
 

Mulai dari
1. Operation Chrono di Free Fire
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Free Fire
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Jawaban Duta Besar Chrono FF
Christiano Ronaldo
CR7
Skin Baseball Cyber Swing
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Editor: Munawwarah Ahmad
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