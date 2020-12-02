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Shaktar Donetsk vs Real Madrid

NONTON TV ONLINE Shaktar Donetsk vs Real Madrid di Liga Champions, Live Streaming SCTV & Vidio.com

Duel seru Shaktar Donetsk vs Real Madrid berlangsung di NSC Olimpiyskiy Stadium, mulai pukul 00.55 Wib Live SCTV dan Vidio.com.

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Winger milik Real Madrid asal Belgia, Eden Hazard 

TRIBUN-TIMUR.COM - Shaktar Donetsk menjamu Real Madrid di Liga Champions.

Berikut susunan pemain Shaktar Donetsk vs Real Madrid yang dilengkapi dengan Live Streaming SCTV dan Vidio.com.

Liga Champions yang telah memasuki pekan kelima fase grup B mempertemukan Shaktar Donetsk vs Real Madrid, pada Rabu (2/12/2020).

Duel seru Shaktar Donetsk vs Real Madrid berlangsung di NSC Olimpiyskiy Stadium, mulai pukul 00.55 Wib Live SCTV dan Vidio.com.

Dalam pertandingan ini tim tamu Real Madrid memainkan Karim Benzema sejak awal babak pertama.

Dua pemain Real Madrid, Vinicius Junior dan Karim Benzema
Dua pemain Real Madrid, Vinicius Junior dan Karim Benzema (Instagram @Vinijr)

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Daftar Susunan Pemain:

Shaktar Donetsk

Anatolii Trubin (Gk); Dodô, Vitão, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko; Viktor Kovalenko (c) Taras Stepanenko; Tetê, Marlos, Taison; Junior Moraes.

Real Madrid

Thibaut Courtois (Gk); Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Raphaël Varane, Ferland Mendy; Luka Modrić, Toni Kroos; Rodrygo, Martin Ødegaard, Marco Asensio; Karim Benzema.

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Editor: Hasrul
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