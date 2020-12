Mahasiswi Farmasi UIN Alauddin Raih Bronze Medali di Even Indonesia Inventors Day

Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin mendulang prestasi dalam even The 2nd Indonesia Inventors Day (IID).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin mendulang prestasi dalam even The 2nd Indonesia Inventors Day (IID).

Mahasiswa tersebut adalah Nurul Atika Jaya, Nurfajri Syamsi, Nur Afiah Alfrianti Nur, St Musdalifah Nur Sahabuddin. Kegiatan ini dilaksanakan 27 hingga 29 November 2020 secara virtual via zoom.

Keempat mahasiswa tersebut membuat inovasi yang diberi nama Glyvita As A Healty Snack To Prevent Stunting (GLYVITA). Inovasi tersebut mendapatkan bronze medali pada kategori World Invention And Technology Expo (WINTEX).

Ketua Tim Lomba, Nurul Atika Jaya menjelaskan GLYVITA merupakan makanan ringan yang dibuat khusus untuk anak-anak yang mengalami stunting, hal ini terinspirasi dari sekitar kampung halamannya dimana banyak anak-anak yang menderita gizi buruk.

"GLYVITA terbuat dari kedelai, kacang hijau, dan ubi ungu yang dibuat dalam bentuk sereal. Cara penyajiannya pun sangat mudah, cukup diseduh dengan air panas lalu didiamkan beberapa menit kemudian siap untuk dikonsumsi," katanya.

Adapun persiapan yang dilakukan Atika bersama timnya dalam mengikuti even utu berlangsung selama satu bulan sejak Oktober, dimulai proses pendaftaran, seleksi kelayakan inovasi, hingga presentase online yang dilakukan pada 27 – 28 November dan pengumuman award pada 29 November 2020.