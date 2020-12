FOTO: Promo Payung Ace Hardware MaRI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Karyawan memperlihatkan koleksi jas hujan dan payung di Ace Hardware Mall Ratu Indah Makassar, Rabu (2/12/20).

Koleksi jas hujan ditawarkan mulai Rp 200 ribuan.

Sedangkan payung, Ace Hardware memberi promo buy one get one.