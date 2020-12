Asmo Sulsel Bakal Gelar Virtual Launching All New Honda Scoopy Generasi Baru, Ada Asnawi Mangkualam

AHM

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memperkenalkan skuter matik (skutik) baru All New Scoopy. Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Ambon akan menggelar Regional Public Launching secara virtual di official account Instagram, Youtube, dan Facebook Hondajagoanku, Sabtu (5/12/2020) pukul 20.00 Wita.