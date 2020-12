Volume Terakhir Manga Kimetsu no Yaiba Bakal Rilis 4 Desember, Gotouge Siapkan Epilog Baru

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada kabar gembira bagi penggemar seri Manga Kimetsu no Yaiba.

Seri Manga Kimetsu no Yaiba atau yang lebih populer disebut Demon Slayer, memang sudah tamat pada pertengahan tahun 2020 kemarin.

Namun karena Manga yang kini lagi terkenal banget baik di Jepang ataupun seluruh dunia, sang penulis sepertinya akan membuat seri tambahan.

Seri tambahan ini termasuk volume terakhir dan Manga Demon Slayer.

Dikutip dari greenscene.co.id karya Koyoharu Gotouge ini berhasil mencetak kesuksesan untuk semua serinya, mulai dari Manga, anime hingga filmnya.

Manga ini juga menjadi topik hangta para penggemar anime dan manga

Baca juga: Link Baca Manga One Piece Chapter 997 Sub Indo Sudah Rilis, Zorro Tumbangkan Apoo Sekali Tebas

Untuk itulah, Gotouge masih ingin memberikan sesuatu yang sangat menarik kepada para fans Demon Slayer.

Shueisha mengumumkan pada Rabu kemarin bahwa untuk volume 23 dan volume terakhir dari manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba akan menambahkan 39 halaman baru ketika mulai dirilis pada 4 Desember mendatang.

Jumlah 39 halaman baru tersebut terdiri dari 14 halaman epilog baru, juga 25 halaman untuk konten ekstra.

Shueisha juga mengumumkan bahwa spin-off singkat dari manga utamanya, Kimetsu no Yaiba: Tomioka Giyuu Gaiden dan Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden karya Ryouji Hirano, akan menjadi satu volume utuh yang berjudul Kimetsu no Yaiba: Gaiden.