VIDEO: Debat Ketiga Pilwali Digelar di Luar Makassar, Ini Penjelasan KPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar telah bertemu Kapolrestabes Makassar, Senin (30/11/2020) sekitar pukul 15.00 Wita.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan hasil pertemuan tersebut mengikuti rekomendasi pihak keamanan.

"Polrestabes menyampaikan tidak ada opsi debat digelar di Makassar. Bahkan kami diberi opsi, kalau tetap digelar di Makassar mending ditiadakan saja," ujar Endang via jumpa pers di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar.

Menurut Endang, KPU tidak ingin menghilangkan debat ketiga.

Alasannya seperti apa?

