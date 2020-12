Drama Korea Terbaru Tayang Desember 2020, Ada City Couple's Way of Love, Catat Tanggalnya!

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Bulan Desember sudah tiba, artinya akan ada sederet film hingga drama seru lain yang akan tayang.

Sudah tahu mau nonton drama yang mana?

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar Drama Korea (Drakor) yang siap tayang di Desember 2020.

Ada drakor True Beauty yang siap menampilkan cerita komedi romantis anak sekolah.

Di sisi lain, drakor Cheat On Me If You Can akan menghibur penonton dengan genre komedi misterinya.

Selain itu, Desember juga akan diramaikan dengan drama Korea terbaru genre historikal.

Catat jadwalnya, inilah tujuh drama Korea terbaru yang akan tayang Desember seperti dilansir dari Kontan.co.id:

1. Cheat On Me If You Can

Drakor Cheat On Me If You Can mempertemukan Go Joon dengan Jo Yeo Jeong aktris film Parasite. Drama Korea terbaru ini akan menghibur penonton dengan cerita genre komedi, thriller, dan misteri.

Seorang penulis novel genre pembunuhan dan misteri memiliki suami yang bekerja sebagai pengacara perceraian. Mereka menandatangani sebuah perjanjian bertuliskan, "Jika kamu selingkuh, maka kamu mati".