VIDEO: IKA Smansa Makassar Peringati Maulid Nabi, Hadirkan Ustaz Maulana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Alumni (IKA) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (Smansa) Makassar, menggelar peringatan Maulid Nabi dengan tema Rasulullah SAW Idola dan Inspirasiku.

Bertempat di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Dr Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sabtu (28/11/2020).

Peringatan maulid adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah.

Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir.

Acara ini menghadirkan Da'i kondang, Muhammad Nur Maulana, atau akrab disapa Ustadz Maulana, pemberi tauziah.

Ustadz Maulana menyampaikan, Maulid merupakan cara kita lebih mengenal Nabi Muhammad SAW.

"Karena tiga hal yang wajib kita ingat dari Rasulullah, pertama kelahirannya, isra miraj, dan saat hijrahnya," ujarnya.

Sehingga ia menegaskan bahwa peringatan Maulid bukanlah perbuatan bid'ah, tapi cara untuk lebih mengenal dan mencintai Nabu Muhammad SAW.

"Kita semua tidak ada yang pernah ketemu Rasulullah, jadi cara untuk mencintainya adalah dengan memperingati hari lahirnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, acara ini sebagai pengingat, pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan.

"Sesuai dengan temanya, kita semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai idola, dan terus menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Ia pun berharap, acara ini juga bisa menjadi ajang silahturahmi, untuk mempererat hubungan antara alumni Smansa.

"Semoga hubungan antara alumni bisa semakin terjaga dengan baik, sesuai tagline kami, One For All, All For One," tutup Ketua Alumni SMANSA ini.

Laporan tribunmakassar.com, M Ikhsan