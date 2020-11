Kapolrestabes Ngotot Debat Ketiga Pilwali di Jakarta, KPU Makassar Mengalah

Suasana jumpa pers KPU Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Senin malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar telah bertemu Kapolrestabes Makassar, Senin (30/11/2020), sekitar pukul 15.00 Wita.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan hasil pertemuan tersebut mengikuti rekomendasi pihak keamanan.

"Polrestabes menyampaikan tidak ada opsi debat digelar di Makassar. Bahkan kami diberi opsi, kalau tetap digelar di Makassar mending ditiadakan saja," ujar Endang via jumpa pers di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Senin malam.

Menurut Endang, KPU tidak ingin menghilangkan debat ketiga.

"Begini, ada hak publik yang harus dipenuhi, terkait bagaimana mereka melihat visi misi paslon terkait tema ketiga," ujar Komisioner KPU Makassar, Endang Sari via telepon, Minggu (29/11/2020).

"Tema di debat ketiga juga penting. Mengenai kebijakan terkait kesehatan, khusus kebijakan Covid-19, penaggulangan kemiskinan, penanggulangan narkoba dan komitmen paslon dalam perlindungan 3 kelompok. Perempuan, disabilitas dan anak," jelas Endang.

Menurutnya, empat hal tersebut belum dieksplor dan belum mendengarkan komitmen paslon terkait tema tersebut.

"Sehingga, kami akan tetap menggelar debat publik dan digelar di luar Makassar. Kita sudah plenokan sore tadi, yakni di Jakarta," ujarnya.