Inilah Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards (AAA) 2020, BTS dan NCT Boyong Daesang

BTS sukses membawa pulang Daesang kategori Song of the Year dengan lagu mereka, Dynamite.

TRIBUN-TIMUR.COM - Ajang penghargaan Asia Artist Awards (AAA) 2020 digelar Sabtu (28/11/2020) sore pukul 19.00 KST atau 17.00 WIB.

Sejumlah idol K-Pop dan artis Korea Selatan hadir memeriahkan Asia Artist Awards 2020.

Dilansir Soompi, konsep AAA 2020 kali ini adalah November Spring dan menampilkan efek augmented reality (AR) berupa kupu-kupu di sekitar panggung.

Tak hanya itu, ada pula penampilan spesial dari artis Amerika, MAX, dan Kang Daniel.

Acara penghargaan AAA 2020 sempat ditunda sekira satu jam karena mengalami gangguan.

Baca juga: NONTON Trailer Ikatan Cinta Malam Ini 29 November 2020, Andin ke Al: Bagi Luka Kamu buat Aku, Mas

Baca juga: Nonton Online Drama Korea Start-Up Sub Indo Episode 1-12, Spoiler Episode 13 : 3 Tahun Kemudian

Tapi akhirnya, AAA 2020 sukses menghibur penggemar K-Pop.

Dikutip dari Tribunnews.com, pada AAA 2020 kali ini, Kim Seon Ho yang saat ini tampil di drama Korea Start Up meraih Best Emotive Award untuk perannya di Catch the Ghost.

Lalu, Seo Ye Ji, pemeran Ko Moon Young dalam It's Okay to Not Be Okay membawa pulang piala untuk kategori Best Artist Award.

Grup idol yang banyak digandrungi banyak kalangan, BTS sukses membawa pulang Daesang kategori Song of the Year dengan lagu mereka, Dynamite.

Sebelumnya pada 2019, Daesang kategori ini diraih Red Velvet.