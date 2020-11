VIDEO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA di Warkop 46, Jl Pelita Raya, Makassar, Jumat (20/11/2010).

Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin.

Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected ABS.tribun timur/muhammad abdiwan