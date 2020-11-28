Yamaha All New Aerox 155 VVAA
VIDEO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini
Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA di Warkop 46, Jl Pelita Raya
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA di Warkop 46, Jl Pelita Raya, Makassar, Jumat (20/11/2010).
Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin.
Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected ABS.tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas