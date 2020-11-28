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Yamaha All New Aerox 155 VVAA

VIDEO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini

Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA  di Warkop 46, Jl Pelita Raya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA  di Warkop 46, Jl Pelita Raya, Makassar, Jumat (20/11/2010).

Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin.

Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected  dan All New Aerox 155 Connected ABS.tribun timur/muhammad abdiwan

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Yamaha All New Aerox 155 VVAA
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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