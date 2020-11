Kabag Ekonomi Optimis Tahun Ini 50 Persen Siswa Gowa Miliki Buku Tabungan

Sosialisasi One Student One Account (OSOA) yang berlangsung di SDN Bontomanai Unggulan, Kecamatan Bontomarannu (26112020).

TRIBUN-GOWA.COM, SUNGGUMINASA - Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Akbar Muin optimis mencapai target 50 persen siswa Gowa memiliki buku tabungan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Akbar saat melakukan sosialisasi One Student One Account (OSOA) yang berlangsung di SDN Bontomanai Unggulan, Kecamatan Bontomarannu (26/11/2020).

"Tahun ini Insya Allah target tersebut kita bisa penuhi, sebab adanya dukungan dari pihak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di 18 Kecamatan," katanya.

Selain itu, terjalinnya koordinasi yang baik dengan beberapa pihak terkait, yakni Diknas dan pihak Bank yang selalu mendukung kegiatan ini.

"Saat ini kami telah membuat sebuah draft penjanjian kerjasama dengan pihak Bank BRI. Semoga perjanjian cepat diverifikasi dan penandatanganan kerjasama ini bisa segera dilaksanakan," tambahnya.

Dijelaskan Akbar program One Student One Account merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam implementasi Keppres No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

"Kepres ini kemudian ditindak lanjuti oleh semua gubernur, kemudian membuat surat edaran ke tingkat kabupaten/kota. Sehingga setelah ada edaran itu maka ditindaklanjuti dengan edaran bupati," jelasnya.

Sementara Kamsina mengatakan bahwa program OSOA ini sebaiknya kita dukung bersama-sama, karena program ini dianggap sangat baik untuk kepentingan masa depan anak kita.

"Masa depan anak-anak ini kan masih panjang. Dengan gemar menabung sejak dini, mereka bisa menghindarkan diri dari budaya konsumtif yang berlebihan dan hasil dari menabung ini manfaatnya bisa mereka rasakan ke depannya," ucap Kamsina saat menghadiri acara program One Student One Account.

