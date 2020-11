Mandarin Center dan Unhas Bahas Kerja Sama Two Plus Two

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Mandarin Center Prof Wu Xiao Ling menemui Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, di Lt 8 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (25/11/2020).

Pertemuan dalam rangka mendiskusikan beberapa kerja sama kedua pihak, salah satunya program “two plus two”.

Prof Wu Xiao Ling ingin meningkatkan jalinan kerja sama antara Unhas dan Nanchang University, dalam program “two plus two”.

Sementara Prof Dwia menjelaskan terkait upaya Unhas dalam mencapai target World Class University (WCU) yang membutuhkan dukungan para mitra Unhas.

Selain itu, Dwia juga menyampaikan beberapa program internasionalisasi Unhas seperti International Culture Program (ICP), yang memperkenalkan kebudayaan Indonesia khususnya Makassar dan Unhas.

"Program ini melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai negara di dunia. Kita bisa melakukan program serupa, namun khusus untuk mahasiswa Unhas dan Nanchang University," jelas Prof Dwia.

Terkait program two plus two, Prof Dwia mendukung hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa serta dosen.

"Olehnya itu, program ini perlu didesain dengan baik dan jika diperlukan dapat dikembangkan kolaborasi riset bersama," ujarnya.

Turut hadir dalam eprtemuan ini Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas Prof dr Muhammad Nasrum Massi, Direktur Kemitraan Unhas Dr Mahatma, dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unhas Prof Dr Fathu Rahman. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam