Saksikan tayangan Live Streaming Liga Champions Dynamo Kiev vs Barcelona bakal ditayangkan Live SCTV pada Rabu (25/11/2020) dini hari pukul 04.00 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan Nonton TV Online 2 Link Live Streaming Liga Champions Dynamo Kiev vs Barcelona - Nonton Gratis di HP

Tayangan Live Streaming Liga Champions Dynamo Kiev vs Barcelona bakal ditayangkan Live SCTV , Rabu (25/11/2020) dini hari mulai pukul 03.00 WIB.

Baca juga: Nonton TV Online Manchester United vs Istanbul BB Liga Champion, Akses Link Live Streaming di Sini

Baca juga: LINK Live Streaming Vidio.com Juventus vs Ferencvaros di Liga Champions, Ronaldo Kembali Beraksi

Link Live Streaming Dynamo Kiev vs Barcelona ini via bisa diakses via Live Streaming SCTV maupun Siaran Langsung SCTV.

Sebelumnya cek Prediksi Susunan Pemain kedua tim, Lionel Messi dan Frenkie de Jong absen.

Lionel Messi dipastikan tak memperkuat Barcelona saat bermain di kandang Dynamo Kyiv dalam lanjutan match day 4 Liga Champions.

Bintang Barcelona, Lionel Messi. (FCBARCELONA FI)

Bahkan tak cuma Messi, Frankie de Jong juga absen membela Barcelona saat bertolak ke Ukraina.

Nama keduanya tak dimasukkan pelatih Barcelona Ronald Koeman dalam daftar skuat yang akan melawan Dynamo Kyiev.

Dilansir laman resmi klub, Ronald Koeman memanggil 19 pemain yang dipercaya untuk bertolak ke kandang Kyiv.

Baca juga: LINK Live Streaming PSG vs Leipzing di Liga Champions, Tonton di HP via Live Streaming Vidio.com

Baca juga: NONTON TV ONLINE Dynamo Kiev Vs Barcelona di Liga Champions, Prediksi Skor Pertandingan Tanpa Messi

Dalam nama yang dipanggil Koeman tak ada Lionel Messi dan Frankie de Jong.

Padahal dua pemain utama pilar Barcelona itu dalam kondisi baik-baik saja.