Malam Akhir Tahun, Aston Makassar Ajak Tamu Rasakan Atmosfer Ruang Angkasa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aston Makassar Hotel & Convention Center, Jl Sultan Hasanuddin No 10 menghadirkan promo spesial akhir tahun 2020.

Bertajuk “Aeronautical Aston, A Flight to the Atmosphere of Earth & Surrounding Space” para tamu akan diajak merasakan atmosfer ruang angkasa.

General Manager Aston Makassar, Joko Budi Jaya mengatakan perayaan tahun ini tanpa menggunakan ballroom dan celebration.

“Kita tidak menggunakan ballroom dan tidak ada celebration besar-besaran,” katanya saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (25/10/2020).

Kunjungan Joko Budi Jaya ditemani Marketing Communication Aston Rari Maharani, Food and Beverage Muh Zubair, dan Director of Sales sekaligus Ketua Panitia Tammy Helen.

Rombongan diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung.

“Untuk menghindari kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan kita konsep malam tahun baru dengan cara berbeda. Para tamu akan diberikan jadwal perjalanan menuju ruang angkasa saat check in kamar. Mereka akan merasakan layaknya berada dalam pesawat,” katanya.

Sebelum 15 Desember 2020, Aston Makasssar memberikan promo harga spesial Rp 1,99 juta/kamar.

Harga tersebut sudah termasuk free minibar untuk semua tipe kamar, welcome drink & chocolate, breakfast untuk dua orang dewasa dan dua anak.

Nantinya akan ada virtual games & doorprize.

Pemesanan di atas 15 Desember 2020 akan berlaku harga normal Rp 2,299 juta.

“Kita juga meminimalisir hiburan, jadi ada waktu-waktu tertentu buat tamu untuk bisa nikmati hiburan tanpa berkumpul atau mengundang keramaian,” jelasnya.

Dari 177 kamar, Aston Makassar menargetkan 70% terisi di malam pergantian tahun.

Informasi pemesanan dapat menghubungi 0411 4150 3222. (*)