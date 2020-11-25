FOTO: Mobil Parkir di Area Terlarang Dekat Balaikota
Mobil parkir di bawah rambu larangan parkir Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020). Lokasinya hanya beberapa meter dari Balaikota Makassar.
TRIBUN TIMUR/ SANOVRA
Sejumlah mobil parkir di bawah rambu larangan parkir Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah mobil parkir di bawah rambu larangan parkir Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020).
Lokasinya hanya beberapa meter dari Balaikota Makassar.
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur