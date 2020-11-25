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FOTO: Mobil Parkir di Area Terlarang Dekat Balaikota

Mobil parkir di bawah rambu larangan parkir  Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020). Lokasinya hanya beberapa meter dari Balaikota Makassar.  

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TRIBUN TIMUR/ SANOVRA
Sejumlah mobil parkir di bawah rambu larangan parkir  Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah mobil parkir di bawah rambu larangan parkir  Jl Ahmad Yani, Makassar, Rabu (25/11/2020).

Lokasinya hanya beberapa meter dari Balaikota Makassar.  

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Balaikota Makassar
larangan parkir
parkir mobil
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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