Ekonom UI Sebut Program Relaksasi Pajak Appi-Rahman Solutif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Prof Didik J Rachbini, memberikan perhatian serius pada debat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020, Selasa (24/11/2020) malam.

Utamanya pada segmen yang membahas perekonomian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini menyebut argumentasi program dari Paslon, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) soal relaksasi pajak patut diacungi jempol.

"Dalam situasi krisis yang diperlukan adalah relaksasi plus dimana dunia usaha khususnya UMKM tidak dibebani pajak dan pungutan yang tinggi karena kondisi perekonomian semuanya menurun. Itu dilakukan oleh Pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sementara waktu dengan utang," terangnya saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Alasan pemberian relaksasi pajak ini lanjut Prof Didik, adalah upaya untuk mengurangi beban bagi para pelaku usaha utamanya menengah ke bawah.

Olehnya itu, menurutnya langkah tepat dilakukan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dengan memberikan relaksasi.

Bahkan Prof Didik terang-terangan menyebut Pemimpin dalam hal ini semisal wali kota Makassar yang lebih memilih mempertahankan tarif pajak normal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong naif bahkan merugikan masyarakat.

"Kalau relaksasi tidak dilakukan dengan mempertahankan level pajak normal apalagi menaikkan demi PAD maka kebijakan ini sama demgan mencekik usaha kecil. Baru setelah ekonomi normal maka pajak juga berjalan normal, sebab kebijakan relaksasi di masa krisis adalah kebijakan yang seharusnya, wajar dan diperlukan oleh usaha kecil dan menengah," paparnya.

"Jangan sebaliknya memberlakukan pajak pungutan sebagaimana masa normal. Melakukan kebijakan as usual seolah-olah tidak ada krisis," sambungnya.

Selain relaksasi pajak, Prof Didik juga mengatakan pemberian subsidi seperti yang dipaparkan Appi-Rahman juga sebagai solusi yang berorientasi kepada masyarakat.

"Usaha kecil juga perlu diberi subsidi agar mereka bangkit, seperti subsidi pulsa, pengurangan sewa kios di pasar, subsidi jasa pengiriman dan lain-lain," tutupnya.