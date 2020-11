Curhat Azka Corbuzier Soal Percintaan Ibunya dengan Vicky Prasetyo, Lalu Unfollow Kalina Oktarani

TRIBUN-TIMUR.COM - Azka Corbuzier akhirnya mengungkap perasaanya tentang hubungan asmara sang ibu dengan Vicky Prasetyo.

Putra dari Kalina Oktarani dan Deddy Corbuzier itu berbicara panjang lebar melalui postingan Instagram yang ia unggah pada Selasa 24 November 2020.

Azka Corbuzier menegaskan jika dirinya tak membenci sang ibu dengan apa yang telah Kalina lakukan sekarang.

Anak yang berusia 14 tahun ini justru bersikap netral.

Dia menuliskan soal kebahagiaan Kalina adalah kebahagiaannya.

"Dear Mom, @kalinaocktaranny Since the media keep on asking me about you and your new relationship, I believe I have to say this..

Mom I don't hate you for what you did or what you do. If doing things like this brings you happiness, then let it be so... I am happy for you."

(Untuk mama, Kalina. Karena media terus bertanya tentang kamu dan hubungan barumu, aku yakin aku harus mengatakan ini..

Ma, aku tidak membencimu atas apa yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan