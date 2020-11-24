FOTO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini
Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected dan All New Aerox
TRIBUN TIMUR/SANOVRA
Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA di Warkop 46, Jl Pelita Raya Jumat (20/11).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA di Warkop 46, Jl Pelita Raya Jumat (20/11).
Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin.
Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected ABS.
Berita Populer
|Cantiknya Nadia Margreza, Wanita Malangke Dilamar Haji Ajis Kalla Panai Rp 3 M, Intip Foto-fotonya!
|WOW! Arya Saloka Pamer Ikatan Cinta RCTI Raih Rating Tertinggi, Sinopsis Ikatan Cinta 24 November
|Video Trailer Ikatan Cinta Malam Ini 24 November 2020, Siap-siap Baper! Al Jemput Andin & Memeluknya
|Arya Saloka Pemeran Al Ikatan Cinta Ngaku Gampang Ucap Cinta ke Amanda Manopo, Susah ke Putri Anne
|TONTON Trailer Sinetron Ikatan Cinta RCTI 24 November, Andin Merasa Mimpi Melihat Al di Hadapannya
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur