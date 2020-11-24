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FOTO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini

Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected  dan All New Aerox

zoom-inlihat foto FOTO: Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknologi Terkini
TRIBUN TIMUR/SANOVRA
Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA  di Warkop 46, Jl Pelita Raya Jumat (20/11). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf memperlihatkan unit terbaru Yamaha All New Aerox 155 VVAA  di Warkop 46, Jl Pelita Raya Jumat (20/11).

Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin.

Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected  dan All New Aerox 155 Connected ABS.

Tags
Yamaha All New Aerox 155 VVAA
Yamaha All New Aerox 155 VVAA Hadir dengan Teknolo
Yamaha Aerox
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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