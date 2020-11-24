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FOTO: Gubernur Sidak di Kantor Disdik Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis

zoom-inlihat foto FOTO: Gubernur Sidak di Kantor Disdik Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020). Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020).

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020). Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020). Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan (TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN)

Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan

Tags
Makassar
Nurdin Abdullah
sidak
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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