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FOTO: Gubernur Sidak di Kantor Disdik Sulsel
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020). Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (24/11/2020).
Sidak di Kantor Disdik Sulsel, NA Temukan Tumpukan Berkas trbiun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur