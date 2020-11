Mahasiswa FISIP Unhas Gelar Konferensi Internasional, Bahas Dampak Covid-19

ISTIMEWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Pusat Riset Mahasiswa (PRISMA) Fisip Unhas menyelenggarakan Konferensi Internasional bertajuk “Hasanuddin Global Student Conference on Social Political Sciences 2020”. Tema yang diangkat pada konferensi ini adalah “Social and Political Challenges and Impacts of Covid-19”.