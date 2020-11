Sinopsis Film Indiana Jones and the Temple of Doom, Bioskop Trans TV Malam Ini 22 November 

Indiana Jones and the Temple of Doom

Sinopsis Film Indiana Jones and the Temple of Doom.

22 November 2020.

Film Indiana Jones and the Temple of Doom menceritakan petualangan seorang arkeolog.

Ia bernama Indiana Jones, yang berada di Tiongkok.

Bahkan ia tengah berdiskusi dengan para gangster Tiongkok tentang perdagangan artefak.

Para gangster tersebut berusaha menyergap Jones, tetapi dia berhasil lolos.

Namun, keadaan memburuk ketika pesawatnya mengalami kecelakaan di Himalaya dan dia terdampar di India.

Jones bersama, Wilhelmina, dan seorang anak berjuluk “Short Round” pergi ke sebuah desa yang sedang dilanda petaka.

Anak-anak di sana banyak yang hilang, termasuk batu sakral mereka.