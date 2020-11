TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Buruan, Produk Segar Banting Harga di LOTTE Mart, Buah Naga Sisa Rp 1.990 per 100 gram

Sederet produk segar banting harga di LOTTE Mart Panakkukang Makassar.

Periode promo, 19-22 November 2020.

Pantauan tribun-timur.com, Sabtu (21/11/2020), Salmon fillet trout yang biasanya dibanderol Rp 38.990 per 100 gram kini sisa Rp 33.990.

Ada juga Aneka baso seafood dari harga Rp 8.990 per 100 gram kini sisa Rp 7.790 per 100 gramnya.

Buah-buahan pun demikian, bagi yang ingin membeli dengan harga miring, LOTTE Mart Panakkukang juga bisa jadi alternatif.

Dimana, Anggur red globe RRC dari Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.690 per 100 gram.

Apel fuji super dari Rp 3.690 per 100 gram sisa Rp2.790 per 100 gram.

Bagi yang doyan mangga, untuk jenis Harum Manis juga promo dari Rp 2.090 per 100 gram sisa Rp 1.490 per 100 gram.

Begitupun dengan Pisang cavendish dari Rp 2.790 per 100 gram sisa Rp 2.490 per 100 gram.

Jenis mangga lainnya juga promo, yaitu Manalagi kini sisa Rp 1.490 per 100 gram dari Rp 1.990 per 100 gram.

Buah naga merah dari Rp 3.590 per 100 gram sisa Rp 1.990 per 100 gram dan Pear ya lie dari Rp 2.790 per 100 gram sisa Rp 1.990 per 100 gram.

Selain itu, masih banyak produk lainnya seperti kentang, bawang, bumbu dapur hingga makanan siap saji.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit