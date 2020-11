Yamaha All New Aerox 155 Mengaspal di Makasaar, SJAM Target Jual 100 Unit Sebulan

Penampakan Yamaha All New Aerox 155 Connected di warkop 46 Pelita Raya Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha All New Aerox 155 Connected telah mengaspal di Area Sulawesi Selatan dan Barat sejak Sabtu (14/11/2020) lalu.

Yamaha All New Aerox 155 ini telah siap merambah pasar sepeda motor matik kelas premium.

Yup, dengan menawarkan beragam fitur yang dapat diakses melalui gawai, All New Aerox 155 dilengkapi dengan aplikasi Y-Connect.

Dengan begitu, informasi lengkap mengenai motor ini bisa dengan mudah didapatkan yakni menghubungkan gawai pengendara dengan bloetooth.

Dengan segala kecanggihan fitur yang dimiliki, seperti informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, konsumsi bahan bakar, dan lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi serta rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli ini, Manager Marketing PT Suracojaya Abadi Motor (SJAM), Charles Tandiary menargetkan 100 unit penjualan selama sebulan pertama.

Tak tanggung ganggung, pada sesi Ngopi bareng plus rekan media di Warkop 46 Pelita Raya, Makassar Jumat (20/11/2020).

Charles membeberkan, meski inden baru dibuka pada 13 November lalu, kini tercatat puluhan unit yang terjual.

Bagi dia, masyarakat tak sabar ingin segera memiliki Yamaha All New Aerox 155 serta fitur-fitur yang dijamin akan memanjakan pengendara.

"Kami target sampai akhir bulan ini bisa menjual All New Aerox 155 sebanyak 100 unit. Untuk target ke depannya kami optimis bisa sampai 500 unit sebulan,” bebernya.

Adapun harga All New Aerox 155 Connected diperkenalkan dengan harga Rp27.132.000 dan All New Aerox 155 Connected/ABS Rp30.870.000 untuk OTR Makassar.