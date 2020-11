Sinopsis Singkat Sweet Home Drama Korea Thriller Terbaru, Tonton Teaser Perdananya di Sini! 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Drama Korea terbaru akan segera tayang di Netflix.

Drakor produksi terbaru dari Netflix ini terbaru berjudul Sweet Home.

Bahkan teasernya pun telah tayang di channel Youtube Netflix.

Drakor ini pun cukup berbeda dengan drama-drama lainnya.

Bagaimana tidak, dari teasernya drakor tersebut sudah memperlihatkan nuansa horor.

Dilansir dari Tribunnewswiki.com, drama Korea ini bergenre thriller dan disutradarai oleh Lee Eung Bok.

Sutradara ini terkenal lewat karya-karyanya yang populer seperti Mr. Sunshine, Goblin: The Lonely and Great God, Descendants of the Sun.

Sweet Home diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama dan akan hadir dengan 10 episode menegangkan yang dipenuhi oleh berbagai efek visual dan suara.

Bercerita tentang sebuah dunia unik ketika manusia berubah menjadi monster yang menggambarkan hasrat terdalamnya.

Cha Hyeon Su, seorang siswa SMA penyendiri pindah ke apartemen baru bernama Green Home setelah mengalami kejadian tragis.