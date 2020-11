Generasi Milenial Makassar For ADAMA siap memenangkan pasangan M Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Pencoblosan, Milenial di Makassar Dukung Adama

Para pemilih milenial atau anak muda di Kota Makassar jumlahnya makin bertambah memberi dukungan dan siap memenangkan pasangan M Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Sebagian dari mereka adalah pendukung dari pasangan calon lainnya.

Selebihnya adalah anak muda yang belum menjatuhkan pilihannya ke siapapun selama ini. Termasuk

komunitas Generasi Milenial Makassar (GMM).

"Kami Generasi Milenial Makassar For ADAMA' menyatakan dukungan ke pasangan Danny-Fatma. Kami siap memenangkan dan menyosialisasikan semboyan satu bukti lebih baik dari seribu janji," tegas Koordinator GMM For ADAMA', Fadlan Jaya, Rabu (18/11/2020) via rilis Tim Adama.

Salah satu yang jadi alasan mereka mengalihkan dukungan ke paslon nomor urut satu itu adalah kinerja. Danny-Fatma dianggap pasangan paling ideal dan sudah memberi bukti nyata.

Danny dengan pengalaman dan inovasinya selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar periode 2014-2019 silam.

Sementara Fatma menjadi representasi atau perwakilan kaum perempuan dalam kontestasi lima tahunan itu.

Menurut Fadlan, beberapa rekannya telah melakukan crosscheck terlebih dahulu, mencari siapa kandidat terbaik untuk memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan. Dan hasilnya, jatuh kepada pasangan Danny-Fatma.

"Kami generasi milenial sempat gelisah dan berpikir bagaimana caranya menentukan pilihan pada kandidat yang punya pengalaman dan kinerja yang baik. Kami lalu mencari tahu semua kebenarannya. Ternyata Danny-Fatma punya program khusus bagi kami (generasi milenial), yaitu smart milenial. Ini menandakan bahwa Danny-Fatma adalah calon pemimpin yang ideal sebab mampu merangkum semua kalangan termasuk anak-anak muda," beber Fadlan.