TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Ini Ciri-ciri Jenazah Korban Lakalantas di Jalan Masuk Garongkong Barru, Ada Tato di Lengan dan Dada

Korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diduga tabrak truk terparkir di Barru memakai kaos lengan pendek warna abu-abu.

Celana pendek warna merah motif kotak-kotak. Rambut hitam lurus.

Selain itu, ada juga tato di lengan kiri dan dada kiri korban.

Tatto di lengan kiri korban berupa tulisan 'Only God Knows Why'.

Kasubag Humas Polres Barru, Kompol Sainuddin, Kamis (19/11/2020) mengatakan korban mengalami lakalantas di Jl Poros Makassar-Parepare.

Tepatnya di sekitaran Garongkong, Lingkungan Gempungnge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel.

Lakalantas tersebut, kejadiannya pada pukul 01.00 Wita.

"Diperkirakan korban menabrak truk yang sementara parkir di lokasi tersebut, sehingga korban meninggal di TKP," katanya.

Pihaknya mengungkapkan, akibat dari lakalantas tersebut korban meninggal dunia dan mengalami luka berat di bagian kepala.

Pengendara motor tersebut, belum diketahui nama dan alamatnya.

Karena koban tidak membawa identitas, seperti KTP ataupun STNK motor.

Setelah itu korban tersebut dievakuasi ke RSUD Barru.(*)

Laporan Wartawan Tribunbarru.com, @uull_darullah