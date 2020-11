FOTO: FGD Proyek Perencanaan Stadion Mattoanging Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) proyek perencanaan Stadion Mattoanging Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Rabu (18112020).Turut hadir Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Katika Sari, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pemenang tender proyek dan lainnya.Turut hadir perwakilan dari beberapa suporter PSM Makassar, Red Gank, The Maczman, Laskar Ayam Jantan, VIP Selatan dan Ramang Mania. tribun timurmuhammad abdiwan