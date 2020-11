Ukur Kemampuan Jasmani, Prajurit Kodim 1402/Polmas Ikuti Samapta Periodik

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Personel (Komando Distrik Militer) Kodim 1402/Polmas melaksanakan Samapta Periodik ke II TA 2020, yang dilaksanakan di Lapangan Kompi B Yonif 721/Makkasau, Selasa (17/11/2020).

Pelaksanaan Samapta Periodik tetap melakukan prosedur kesehatan terkait Covid-19 karena situasi dan kondisi Pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya seluruh anggota diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan dan tetap menjaga jarak.

Selanjutnya Kesamaptaan jasmani yang dilakukan meliputi Samapta A yaitu lari 3200 M dan Samapta B yang meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up selama 1 menit, Lunges serta Shuttle Run (Lari angka delapan).

Pada pelaksanaan lari 3200 M peserta diperbolehkan membuka masker sesuai dengan petunjuk pelatih jasmani dari Jasrem 142/Tatag.

Komandan Kodim (Dandim) 1402/Polmas Letnan Kolonel Arhanud Hari Purnomo, menyampaikan, agar seluruh anggota mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan betul-betul dilaksanakan, dengan tidak mengabaikan faktor keamanan dan prosedur kesehatan.

“Tetap semangat, namun Jaga faktor keamanan dalam pelaksanaannya, Bila mengalami pusing atau dada sesak jangan dipaksakan, dan segera menepi. Jangan malu atau gengsi dengan teman, Sesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing," tegasnya.

Pelaksanaan Samapta ini merupakan program rutin dari Komando atas, dengan tujuan membina dan mengukur stamina prajurit TNI AD dan wajib dilaksanakan bagi personel TNI yang aktif.

"Kegiatan berlangsung selama 2 hari, karena ada anggota lain yang melaksanakan dinas dalam dan satgas penebalan Covid 19, sehingga dibuat dua hari agar semua dapat melaksanakan," tuturnya. (*)