Jadwal Acara di 4 Channel TV 18 November 2020, Sinopsis Ikatan Cinta Episode 18 di RCTI Pengakuan Al 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Meski di era digital saat ini, namun tayangan telivisi selalu dinantikan.

Walaupun sudah banyak yang bisa menyaksikan melalui live streaming.

Namun, sensasi menonton dengan telivisi cukup berbeda pastinya.

Olehnya itu Anda masih tetap akan menyaksikan tayangan menarik di tv masing-masing.

Dilansir dari Tribunnews.com, beragam acara menarik ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi, mulai dari GTV, hingga SCTV.

Suguhan berita hingga sinetron akan memanjakan para penonton.

Penasaran dengan acara menarik lainnya?

Berikut jadwal acara TV yang tayang hari ini, Rabu (18/11/2020), dikutip dari berbagai sumber:

GTV

00:00WIB Gerebek

00:30WIB Buletin iNews Malam

01:00WIB MNC Shop

01:30WIB Travel Addict

02:00WIB Awas Ada Sule Lagi

03:00WIB Jeany & Soun Miun

03:30WIB Buletin iNews Pagi (L)

04:30WIB Kriwil Jadi 2

05:30WIB AnimaShow

06:00WIB Zak Storm

06:30WIB Get Fit

07:30WIB Bisa Gitu Yak

08:30WIB Legenda Sang Penunggu

09:30WIB Obsesi (L)

10:00WIB Buletin iNews Siang (L)

11:00WIB SpongeBob SquarePants Movie

13:30WIB Warbiasak

14:30WIB Kisah Viral

15:30WIB Wonderful World Of SpongeBob

17:00WIB Naruto Shippuden The Movie

18:30WIB Bedah Rumah Untuk Indonesia

20:00WIB E-Sports Awards

22:30WIB Garis Polisi

23:30WIB Top 20 Funniest