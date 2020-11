Peluncuran buku Jangan Mati Karena Corona di kantor Bea Cukai Kanwil Sulbagsel, Jl Satando No. 94, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Rabu (18/11/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bea Cukai Kanwil Sulbagsel Luncurkan Buku Jangan Mati Karena Corona.

Bea Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) kembali menggelar Milisi ( Milenial Siap Beraksi) Jilid 8, yang dilakukan secara daring, yang bertempat di kantor Bea Cukai Kanwil Sulbagsel, Jl Satando No. 94, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Rabu (18/11/2020).

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi, dan Coustum Consellor at Emmbassy of Belgium in Indonesia.

Untuk memperkokoh budaya literasi di lingkungan Bea Cukai Sulbagsel, turut diluncurkan sebuah Buku yang berjudul "Jangan Mati Karena Pandemi."

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBCS) Sulbagsel, Parjiya mengatakan, bahwa hal ini sebagai wujud keseriusan untuk membangun budaya literasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kanwil DJBCS Sulbagsel.

"Seperti yang kita ketahui, bahwa buku adalah jendela dunia, kenapa mengambil judul tersebut, karena kita bersama-sama mengalami masa-masa pandemi, sehingga buku ini terbit justru karena terinspirasi masa yang sulit seperti itu. Kita memang sama-sama menghadapi situasi pandemi, tapi tidak setiap dari kita berani mengungkapkan tentang bagaimana situasinya kedalam sebuah buku," ujarnya

Kurang lebih sebanyak 36 pegawai di Bea Cukai yang diikutkan untuk pembuatan buku ini.

Sehingga waktu yang digunakan untuk penulisan buku relatif singkat, hanya sekitar 1-2 bulan saja.

"Kami kurang lebih ada 36 pegawai yang berani menceritakan bagaimana situasi dan kondisi di masa pandemi, isinya itu tentang inovasi itu apa saja yang bisa dilakukan selama pandemi, serta menceritakan kegiatan positif yang mereka lakukan," jelasnya

Buku ini pun menceritakan banyak hal, mulai dari kisah yang sifatnya personal, dan yang sifatnya umum.