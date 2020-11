SIAPA Audur Linda? Wanita yang Diislamkan Gus Miftah, Dulunya Atheis Kini Happy Menjadi Muslimah

Perpecahan antara umat Islam yang terjadi saat ini disoroti Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah.

Dirinya kembali mengingatkan pentingnya persaudaraan dan toleransi antar umat muslim setelah mengislamkan Audur Linda yang sebelumnya diketahui seorang atheis.

Pesan mendalam itu disampaikan Gus Miftah dalam status instagramnya @gusmiftah; pada Selasa (17/11/2020).

Dalam postingannya, dirinya mengunggah detik-detik Linda melafadzkan dua kalimat syahadat.

Sambil terbata-bata dan mengikuti arahan dari Gus Miftah, Linda berhasil menyelesaikan dua kalimat syahadat.

Kalimat yang menjadi awal diterimanya Audur Linda sebagai seorang muslimah.

"Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah, Waasyhaduanna Muhammadar Rasuulullah," ucap Gus Miftah diikuti Linda.

"I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that the Prophet Muhammad is the Messenger of Allah, (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah," ucap keduanya diakhir teriakan takbir.

Usai melafadzkan dua kalimat syahadat, Gus Miftah kemudian menegaskan kepada Linda dirinya kini seorang muslimah.

"You're now muslimah," ujar Gus Miftah diakhir tayangan.