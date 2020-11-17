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RPJMD Sulsel

Ini Nama-nama 20 Legislator Panitia Khusus Revisi RPJMD Sulsel 2018-2023

Ini Nama-nama 20 Legislator Panitia Khusus Revisi RPJMD Sulsel 2018-2023

zoom-inlihat foto Ini Nama-nama 20 Legislator Panitia Khusus Revisi RPJMD Sulsel 2018-2023
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin (kiri) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Pansus Faharuddin Rangga (tengah) dan Wakil Ketua Pansus Rachmatika Dewi (kiri). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ini Nama-nama 20 Legislator Panitia Khusus Revisi RPJMD Sulsel 2018-2023

Panitia khusus (pansus) pembahas Ranperda Perubahan RPJMD Sulsel Tahun 2018-2023 sudah mulai bekerja.

Pansus itu dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (16/11/2020) kemarin.

Jumlah pansus disepakati terdiri dari 20 legislator DPRD Sulsel.

Pansus itu dipimpin oleh legislator Fraksi Partai Golkar, Faharuddin Rangga sebagai ketua, serta legislator Fraksi Partai Nasdem Rachmatika Dewi sebagai Wakil Ketua.

"Kemarin pansus sudah dimulai dengan dengan memilih pimpinan dan menyusun rencana kerja," kata Faharuddin Rangga kepada Tribun Timur, Selasa (17/11/2020).

Berikut nama-namanya berdasarkan data yang diperoleh tribun-timur.com dari DPRD Sulsel:

Ketua Pansus: Fahruddin Rangga
Wakil Ketua Pansus: drg A Rachmatika Dewi

1. Andi Hatta Marakarma
2. Andi Debbie Purnama R
3. H. Ady Ansar
4. Rezky Mulfiati Lutfi v
5. Marjonov
6. Firmina Tallulembang
7. Andi Januar Jaury Dharwis
8. Fadriaty A.S
9. Hj. Sri Rahmi 
10. Hj. Haslinda
11. Rudi Pieter Goni
12. Risfayanti Muin
13. Fauzi Andi Wawo
14. Andi Muhammad Anwar Purnomo
15. Syamsuddin Karlos
16. Andi Irwandi Natsir
17. Imam Fauzan A. Uskara
18. H. Saharuddin

Jadwal Kegiatan Pansus

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Penulis: Ari Maryadi
Editor: Hasriyani Latif
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