ILC Malam ini, Live Streaming Tema 'Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar' Karni Ilyas Banjir Protes

TRIBUN-TIMUR.COM - Judul atau tema ILC hari ini jadi sorotan dan tuai protes, jangan lewatkan dan tonton via link live streaming ILC TV One malam ini, link ILC malam ini TV One streaming.

Setelah pekan lalu tidak tayang, acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) akan kembali tayang malam ini, Selasa 17 November 2020 di TV One.

Jangan lewatkan dan tonton via link live streaming ILC TV One hari ini, bakal seru, apa sebenarnya Judul atau tema ILC hari ini sampai bisa jadi sorotan dan tuai protes? simak ulasannya dan cek juga link ILC malam ini TV One streaming.

Namun, belum juga tayang, tema ILC malam ini di TV One yang diangkat Karni Ilyas diprotes.

Hingga Presiden ILC, Karni Ilyas kebanjiran protes.

Tetap simak ILC lewat Live Streaming TV One berikut ini, juga Link Vidio dan Usee TV.

Diketahui ILC akan mengangkant tema Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar.

Pemilihan tema ILC Tv One di siaran Indonesia Lawyers Club Tv One hari ini Selasa 17 November 2020 tersebut sebelumnya telah diumumkan Sang Presiden ILC Karni Ilyas di ILC Twitter dan Twitter Karni Ilyas pada Senin 16 November 2020 petang WIB.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar..." Selamat menyaksikan. #ILCProkesDilanggar,"

Demikian keterangan dalam unggahan Karni Ilyas di Twitter soal tema ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru ILC 17 November 2020 tersebut di ILC Twitter Senin petang.